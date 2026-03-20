Iran, la cerimonia di benvenuto per la squadra femminile di calcio al ritorno in patria

Teheran ha ospitato la cerimonia di benvenuto per la squadra femminile di calcio di ritorno in Iran. Durante l’evento, i tifosi sventolavano bandiere e intonavano: “Eroica nazionale, benvenuta in Iran”. La nazionale femminile iraniana di calcio è tornata nella Repubblica Islamica dopo che diverse giocatrici avevano chiesto asilo in Australia. Due di loro, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, hanno scelto di rimanere e si stanno allenando con il club Brisbane Roar. Altre, che inizialmente avevano chiesto asilo dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa d’Asia femminile, hanno poi cambiato idea e hanno dichiarato che sarebbero tornate in Iran. La squadra aveva attirato l’attenzione mondiale dopo che alcune giocatrici erano rimaste in silenzio durante l’inno nazionale iraniano prima della loro prima partita nella Coppa d’Asia. Un gesto interpretato come un atto di protesta contro il regime.