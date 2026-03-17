Australia, le calciatrici iraniane a cui è stato concesso l’asilo si allenano a Brisbane

Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, le due giocatrici della nazionale femminile iraniana a cui è stato concesso asilo in Australia, hanno partecipato a una sessione di allenamento con il Brisbane Roar, una delle squadre di punta dell’A-League Women’s. Le due calciatrici sono state fotografate sorridenti e con indosso la divisa del team australiano. Il Brisbane Roar ha pubblicato su Instagram un messaggio di benvenuto per Pasandideh e Ramezanisadeh, accompagnato dall’emoji di una leonessa, un riferimento al soprannome con cui sono conosciute le giocatrici iraniane.