Ucraina, Orban: “Pronti a sostenere Kiev quando riavremo il nostro petrolio”

“La posizione ungherese è molto semplice. Siamo pronti a sostenere l’Ucraina quando riavremo il nostro petrolio che è bloccato da loro“. Lo dice il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. “Aspettiamo il petrolio – ha proseguito Orban – Tutto il resto è solo favola. Quindi crediamo solo ai fatti: il petrolio deve arrivare in Ungheria. E poi si aprirà un nuovo capitolo, fino ad allora non possiamo appoggiare alcuna proposta filo-ucraina. Mi dispiace, è una questione esistenziale. Quello di cui stiamo parlando non è politica”.

“Senza quel petrolio, tutte le famiglie che lavorano nelle aziende ungheresi andranno in bancarotta. Quindi non è uno scherzo. Non è un gioco politico. Zelensky dovrebbe capirlo: non è un gioco. È una questione assolutamente esistenziale per gli ungheresi”, ha rimarcato.