Iran, a Teheran gli abitanti si preparano al Capodanno persiano sotto le bombe

Vigilia di Capodanno persiano tra allarmi e missili a Teheran, sotto attacco da parte di Israele e Stati Uniti. Tra il 20 e il 21 marzo marzo in Iran si celebra il Capodanno persiano, che coincide con l’equinozio di primavera. Nato in ambito iranico pre-islamico e inizialmente festa sacra zoroastriana, il Nowruz viene celebrato da molti altri gruppi religiosi, tra cui i musulmani. Tradizionalmente gli iraniani si scambiano regali e gli abitanti della capitale hanno fatto acquisti al mercato, nonostante il timore dei raid. La tradizione prevede anche che ci si riunisca a tavola, imbandita di fiori, dove si consumano tra le altre pietanze germogli di cereali (a simboleggiare la rinascita) e pesci rossi, che i residenti della capitale acquistano in questa vigilia di guerra. La tavola rimane imbandita per 13 giorni.