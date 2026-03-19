Giappone, i fiori di ciliegio annunciano l'inizio della primavera

I fiori di ciliegio annunciano l’inizio della primavera in Giappone. I funzionari dell’Agenzia meteorologica giapponese hanno esaminato attentamente l’albero campione della varietà Somei Yoshino presso il Santuario Yasukuni di Tokyo e hanno spiegato di aver individuato 61 fiori, più di cinque, che è il numero minimo richiesto per l’annuncio. I fiori di ciliegio, o “sakura“, raggiungono solitamente il loro picco tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quando il Paese festeggia l’inizio del nuovo anno scolastico e lavorativo.