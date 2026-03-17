Ucraina, Zelensky: “Pronto al dialogo con Netanyahu”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Jerusalem Post, parla dei rapporti con Israele e della possibilità di aprire un dialogo con il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu. “Lui ha ciò di cui ho bisogno e io ho ciò di cui ha bisogno lui. Quindi sono pronto per questo dialogo“, afferma, rivolgendosi poi agli israeliani. “Spero che non perdiate i vostri parenti, le persone a voi più care e, prima di tutto, i vostri figli, perché questo è il nostro futuro, questa è la nostra vita”.

“La guerra contro la Russia si sta trasformando in conoscenze esportabili”

Per Zelensky, la lezione va oltre una singola guerra o una singola regione. L’esperienza russa sul campo di battaglia, ha affermato, si sta trasformando in conoscenze esportabili, nuove tecnologie e metodi che non rimarranno confinati all’Ucraina. “Si tratta di una grande conoscenza acquisita sul campo di battaglia”, ha detto. “Si tratta di nuove tecnologie basate su tecnologie iraniane”, ha aggiunto. “Tutto ciò avrà un impatto su altre regioni”, ha affermato. “Ho sempre detto Africa, Medio Oriente ed Europa”, ha rimarcato.