Regno Unito, epidemia di meningite nel Kent: 15 casi e due vittime

Le vaccinazioni sono state introdotte solo nel 2015 e la gran parte degli adolescenti non è protetta contro la malattia

È salito a 15 il numero di casi di meningite diagnosticati nel Kent, in Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa), che sta indagando sull’epidemia, ha affermato che tutti i casi hanno richiesto il ricovero in ospedale. Le vittime confermate sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 21.

Secondo l’Ukhsa, quattro dei casi di meningite sono stati confermati come meningite B (MenB). Il meningococco B è la causa più comune di meningite meningococcica nel Regno Unito, ma le vaccinazioni di routine sono state introdotte solo nel 2015, il che significa che l’attuale generazione di studenti e altri adolescenti non è coperta.