Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad nega

L’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti nella capitale afghana, nella tarda serata di lunedì. L’episodio ha segnato una drammatica escalation di un conflitto iniziato alla fine del mese scorso e caratterizzato da ripetuti scontri transfrontalieri e raid aerei all’interno dell’Afghanistan. Gli appelli internazionali per un cessate il fuoco sono rimasti inascoltati .Il Pakistan ha respinto l’accusa di aver colpito un ospedale, affermando che i suoi attacchi, condotti anche nell’Afghanistan orientale, non hanno colpito alcun obiettivo civile.Il viceportavoce del governo afghano, Hamdullah Fitrat, in un post su X, ha dichiarato che il raid aereo ha colpito l’ospedale di Kabul intorno alle 21 ora locale, distruggendo ampie sezioni della struttura da 2.000 posti letto. Ha affermato che il bilancio delle vittime ha raggiunto “finora” le 400 persone, mentre circa 250 sono rimaste ferite.

Pakistan: “Colpite infrastrutture militari”

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Il portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid ha condannato l’attacco a X, accusando il Pakistan di “prendere di mira ospedali e siti civili per perpetrare orrori”. In un post prima che il bilancio delle vittime salisse a centinaia, ha affermato che i morti e i feriti erano pazienti dell’ospedale. “Condanniamo fermamente questo crimine e consideriamo tale atto contrario a tutti i principi accettati e un crimine contro l’umanità”, ha scritto. Il portavoce del Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, ha respinto le accuse definendole “infondate”, affermando che nessun ospedale è stato preso di mira a Kabul. Il Ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar ha pubblicato su X nelle prime ore di martedì che l’esercito pakistano aveva “condotto raid aerei di precisione” contro installazioni militari a Kabul e nella provincia orientale di Nangarhar. Ha affermato che “infrastrutture di supporto tecnico e depositi di munizioni” in due località di Kabul sono stati distrutti.