Afghanistan, 400 morti in un attacco pakistano contro un ospedale

In Afghanistan un ospedale che curava tossicodipendenti nella capitale Kabul è stato colpito da un attacco aereo sferrato dal Pakistan. Stando alle dichiarazioni di Hamdullah Fitrat, vice portavoce del governo afghano, il bilancio delle vittime ammonta finora a 400, mentre sono stati segnalati altri 250 feriti. In un post su X, Fitrat ha dichiarato che le squadre di soccorso stanno cercando di domare l’incendio divampato nell’edificio e di recuperare i corpi delle vittime. Islamabad ha respinto l’accusa, affermando che i raid, condotti anche nell’Afghanistan orientale, non hanno colpito obiettivi civili.