Gaza, attacco israeliano uccide quattro persone: tra loro due bambini e una donna incinta

Almeno quattro palestinesi, tra cui due ragazzi e una donna, incinta di due gemelli, sono stati uccisi domenica da un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Lo hanno fatto sapere le autorità ospedaliere. Il raid ha colpito una casa a Nuseirat, un campo profughi urbano nel centro di Gaza, uccidendo una coppia di trentenni e il loro figlio di 10 anni, secondo quanto riportato dal vicino ospedale dei martiri di Al-Aqsa. La quarta vittima, un vicino di casa di 15 anni, è stata portata all’ospedale Awda di Nuseirat. Il fratello minore del ragazzo è rimasto ferito nello scoppio.