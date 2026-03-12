Michigan, sparatoria in una sinagoga: interviene la polizia

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che ha sparato in una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Lo ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente riferisce che un’auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all’interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in “modalità di sicurezza”, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE