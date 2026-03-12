Michigan, allarme per sparatoria in una sinagoga

La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Lo ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente riferisce che un’auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all’interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in “modalità di sicurezza“, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit.

Quando il sospettato si è recato alla sinagoga, la sicurezza lo ha visto e gli ha sparato uccidendolo, ha detto lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ai giornalisti vicini alla scena. Le scuole della zona sono state evacuate e ai residenti è stato chiesto di ripararsi sul posto, ha aggiunto Bouchard. est Bloomfield si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit.

A parte il sospettato ucciso, non sono stati segnalati altri feriti. Lo ha detto ai giornalisti lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, riferendo che nessuno, tranne “potenzialmente” il sospettato, è risultato ferito. L’area, che ospita una scuola, è stata evacuata in sicurezza, ha dichiarato lo sceriffo