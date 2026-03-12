Michigan, la polizia schierata davanti alla sinagoga: ucciso l'attentatore

La polizia armata davanti a un centro ebraico di West Bloomfield Township, in Michigan, dove un uomo giovedì ha tentato di penetrare con la sua auto, che secondo i media Usa, era piena di esplosivo. L’attentatore poi avrebbe aperto il fuoco ma il personale di sicurezza della struttura lo ha ucciso: è l’unica vittima. La Temple Israel ospita una sinagoga e una scuola con asilo nido e materna. Una delle guardie di sicurezza è stata portata in ospedale dopo essere stata investita dal veicolo. “Vogliamo inviare il nostro amore alla comunità ebraica del Michigan”, ha detto il presidente Trump, parlando a fianco della first lady Melania durante un evento alla Casa Bianca. “Sono stato informato, è una cosa terribile” e “andremo fino in fondo”, ha proseguito Trump.