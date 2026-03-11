Germania, oggetto volante non identificato: aeroporto di Berlino sospende i voli

Il traffico aereo all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo è stato temporaneamente sospeso dopo l’avvistamento di un oggetto volante non identificato.

La sospensione, riportano Bild e diversi media tedeschi, è stata decisa per motivi di sicurezza ed è durata circa mezz’ora seguendo una “procedura standard”, ha detto un portavoce dello scalo berlinese. L’aeroporto sta ora valutando i passi successivi insieme alla polizia. Il portavoce ha dichiarato a t-online che non sono stati possibili decolli o atterraggi tra le 18:40 e le 19:15. Le operazioni sono poi riprese e non sono previste cancellazione di voli. Tuttavia, sono possibili ritardi.

Un “oggetto volante luminoso” è stato avvistato sopra l’hangar della Bundeswehr poco prima delle 19:00, ha dichiarato un portavoce dell’aeroporto al Tagesspiegel. Un portavoce della polizia federale ha dichiarato che, al momento, non è chiaro di che tipo di oggetto si sia trattato. Il controllo del traffico aereo ha lanciato l’allarme e ha ordinato la sospensione delle operazioni. “Dobbiamo verificare se vi sia stato effettivamente un oggetto volante”, ha detto il portavoce, aggiungendo che la situazione resta al momento poco chiara e che sono in corso consultazioni con tutte le autorità competenti. Sul sito web dell’aeroporto inizialmente non vi era alcuna indicazione della breve sospensione delle operazioni. Lo scalo ha invece segnalato ai clienti Lufthansa possibili disagi in vista di uno sciopero previsto per giovedì e venerdì. Secondo le informazioni sul traffico aereo, tuttavia, diversi voli nella serata di mercoledì risultavano già in forte ritardo. Negli ultimi mesi si sono verificati più volte episodi con oggetti volanti non identificati negli aeroporti. A novembre, ad esempio, l’aeroporto di Berlino aveva dovuto sospendere temporaneamente le operazioni a causa di un allarme droni. La polizia aveva quindi impiegato un elicottero, ma il drone non era stato poi rintracciato.