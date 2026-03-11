Gaza, i giganteschi cumuli di rifiuti che mettono a rischio la salute dei palestinesi

Più di due milioni di persone nella Striscia di Gaza lottano per proteggere la propria salute, vivendo vicino a cumuli di rifiuti mescolati a sporcizia e detriti in tutta l’enclave, con risorse limitate per ripulire quelle che un tempo erano zone vivaci e densamente popolate, piene di mercati affollati. Da quando lo scorso ottobre è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco, il conflitto nella regione si è placato, ma gran parte del territorio rimane in rovina senza una chiara tempistica per la ricostruzione. I comuni locali e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) hanno guidato gli sforzi per ripulire i rifiuti e le macerie, ma le risorse disponibili sono limitate.