Venezuela, Usa: "Arrivati 100 milioni di dollari in oro da Caracas"

Gli Stati Uniti hanno rilasciato una licenza che autorizza i rapporti commerciali con Minerven, la società statale venezuelana che si occupa dell’estrazione dell’oro. Questo è solo l’ultimo segnale da parte dell’amministrazione Trump di voler esercitare un maggiore controllo sulle risorse naturali del Paese sudamericano. “Abbiamo firmato le prime licenze per l’importazione di minerali critici e minerali preziosi. Negli Usa sono arrivati 100 milioni di dollari in oro dal Venezuela. Sono destinati sia a scopi industriali che ad altri usi commerciali”, ha detto a Fox News il segretario dell’Interno statunitense Doug Burgum. “Il Venezuela possiede risorse aurifere per un valore di 100 miliardi di dollari, ma ha anche altri minerali critici, come la bauxite per l’alluminio, di cui abbiamo bisogno per la difesa e per i beni di consumo. Ha risorse di carbone che possono essere utilizzate per generare energia e, ancora una volta, per aiutarci a vincere la corsa agli armamenti dell’intelligenza artificiale con la Cina. Quindi è ricco, ricco, ricco di minerali“, ha aggiunto Burgum che in precedenza ha incontrato la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez e i rappresentanti di una dozzina di aziende del settore. Secondo quanto riportato da Associated Press, in base alla licenza, le persone e le società provenienti da Russia, Iran, Corea del Nord e Cuba non sono autorizzate a stipulare contratti con Minerven.