Delcy Rodriguez, chi è la presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro

Delcy Rodríguez è ora presidente ad interim del Venezuela, dopo la cattura in un blitz sabato da parte degli Stati Uniti del presidente Nicolas Maduro. Rodríguez era vicepresidente di Maduro dal 2018: ha supervisionato gran parte dell’economia venezuelana, dipendente dal petrolio, e il temuto servizio di intelligence. Era la prima nella linea di successione presidenziale.

La carriera politica di Delcy Rodriguez

Rodríguez, avvocata e politica di 56 anni, ha avuto una lunga carriera rappresentando la rivoluzione iniziata dal defunto Hugo Chávez sulla scena mondiale. Si è formata come legale nel Regno Unito e in Francia. Suo fratello, Jorge Rodríguez, era a capo dell’Assemblea nazionale controllata da Maduro. Il loro padre era un leader socialista che fu arrestato per il suo coinvolgimento nel rapimento dell’imprenditore americano William Niehous nel 1976 e morì in custodia della polizia. A differenza di molti membri della cerchia ristretta di Maduro, i fratelli Rodríguez hanno evitato l’incriminazione penale negli Stati Uniti, anche se la presidente ad interim ha subito sanzioni statunitensi durante il primo mandato di Trump per il suo presunto ruolo nel minare la democrazia venezuelana.

Considerata l’erede politica di Maduro

Rodríguez ha ricoperto una serie di incarichi di basso livello sotto il governo di Chávez, ma ha acquisito notorietà lavorando sotto Maduro al punto da essere considerata la sua erede politica. Ha lavorato per il ministro dell’Economia, il ministro degli Affari esteri, il ministro del Petrolio e altri, contribuendo a stabilizzare l’economia venezuelana, endemicamente colpita dalla crisi dopo anni di inflazione galoppante e turbolenze. Ha sviluppato forti legami con i repubblicani statunitensi dell’industria petrolifera e di Wall Street che si opponevano all’idea di un cambio di regime guidato dagli Stati Uniti. Ha anche presieduto un’assemblea promossa da Maduro in risposta alle proteste di piazza del 2017, con l’obiettivo di neutralizzare il parlamento a maggioranza oppositrice. Gode di uno stretto rapporto con l’esercito, che da tempo funge da arbitro delle controversie politiche in Venezuela.