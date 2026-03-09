Usa, il concorso di sosia di JFK Jr. a New York

Un gruppetto di persone si è presentato a New York per partecipare a un concorso di sosia di JFK Jr. Alcuni dei partecipanti hanno scelto di limitarsi a imitare la pettinatura del figlio minore del presidente John Fitzgerald Kennedy, mentre altri hanno sfoggiato look ispirati alle sue passioni più famose: il pattinaggio e il ciclismo. Il concorso improvvisato è stato ispirato dalla serie tv “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette“, uno sguardo romantico sulla storia d’amore e sul matrimonio della coppia, morta nel 1999 quando un piccolo aereo pilotato da Kennedy si è schiantato nell’Atlantico.