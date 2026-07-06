Salvini sui lavori dell'AV: "Tre giorni di disagio per avere alta velocità più moderna e puntuale"

“I lavori nel nodo ferroviario di Firenze? Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ogni cantiere, come questa Pedemontana – spiega – comporta ovviamente per i cittadini coinvolti qualche disagio. A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada, cambia il mondo. Separare l’alta velocità dal trasporto merci, e dal trasporto regionale locale pendolare, significa fare interesse dei pendolari, e avere un’alta velocità più efficiente. Qua si sta sostituendo un ponte con una gru che arriva dall’altra parte del mondo”. “Conto che gli ingegneri e gli operai, che ringrazio perché lavoreranno anche con 40 gradi, facciano il prima possibile”, conclude il vicepremier.