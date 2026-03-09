Accesso Archivi

lunedì 9 marzo 2026

Ultima ora

Scozia, un'incendio distrugge parte della stazione di Glasgow

LaPresse
Un grande incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, in Scozia, provocandone il crollo parziale. Il rogo si è sviluppato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, con l’edificio vittoriano che è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che l’hub ferroviario, il più trafficato della Scozia, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime.