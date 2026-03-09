Scozia, un'incendio distrugge parte della stazione di Glasgow

Un grande incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, in Scozia, provocandone il crollo parziale. Il rogo si è sviluppato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, con l’edificio vittoriano che è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che l’hub ferroviario, il più trafficato della Scozia, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime.