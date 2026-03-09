Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 9 marzo 2026

Ultima ora

Glasgow, incendio devasta la stazione centrale

Glasgow, incendio devasta la stazione centrale
L’incendio alla stazione Centrale di Glasgow (Foto da video Ap)
LaPresse
LaPresse
,

L’edificio vittoriano è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano

Un grande incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Lo scrive la Bbc. Il rogo si è sviluppato domenica pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street; l’edificio vittoriano è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che l’hub ferroviario, il più trafficato della Scozia, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime. Dopo una riunione a mezzanotte, Network Rail ha dichiarato: “Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. Valuteremo la situazione in modo completo alle prime luci dell’alba”. 

© Riproduzione Riservata