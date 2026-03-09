Glasgow, incendio devasta la stazione centrale

Un grande incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Lo scrive la Bbc. Il rogo si è sviluppato domenica pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street; l’edificio vittoriano è crollato diverse ore dopo, mentre le fiamme si diffondevano. Tutti i servizi ferroviari da e per la stazione sono stati cancellati e la National Rail ha comunicato che l’hub ferroviario, il più trafficato della Scozia, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime. Dopo una riunione a mezzanotte, Network Rail ha dichiarato: “Allo stato attuale non abbiamo individuato danni significativi alla stazione. Valuteremo la situazione in modo completo alle prime luci dell’alba”.

ℹ️#GlasgowCentral – ScotRail customer advice:

The following services will be suspended in both directions:

– Edinburgh to Glasgow via Shotts / Carstairs

– Glasgow Central circular services

– Glasgow Central to Paisley Canal

– Glasgow Central to Newton

– Glasgow Central to… — National Rail (@nationalrailenq) March 9, 2026