Iran, Erdogan: "Azioni provocatorie metteranno a rischio l'amicizia della Turchia"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito l’Iran di evitare “azioni provocatorie” dopo che i sistemi di difesa aerea della NATO hanno intercettato un missile balistico entrato nello spazio aereo turco, il secondo da quando è iniziata la guerra. Erdogan ha affermato che Ankara apprezza l’amicizia con l’Iran e si è adoperata per prevenire il conflitto, ma che Teheran rischia di danneggiare “l’amicizia della Turchia”. “Nessuno dovrebbe fare calcoli che potrebbero lasciare ferite profonde nel cuore e nella mente della nostra nazione”, ha detto Erdogan. “Alla luce dell’incidente di oggi, ricordo ancora una volta all’Iran di evitare di persistere negli errori e nell’ostinazione”.