Iran, drone sul Bahrein: 32 feriti. Il Nyt: “Da un video emerge responsabilità Usa su attacco a scuola Teheran” – La diretta

Trentadue persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite in un attacco condotto dall’Iran con un drone nella zona di Sitra, a sud di Manama, in Bahrein. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale del Paese del Golfo, citando il locale ministero della Salute. Quattro feriti versano in condizioni critiche e alcuni necessitano di un intervento chirurgico. Ieri ufficializzato il nome della nuova guida spirituale dell’Iran. Si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso in un raid israeliano.
Il viceministro della Salute iraniano, Ali Jafarian, ha detto ad Al Jazeera che dall’attacco di Usa e Israele all’Iran sono state uccise oltre 1.255 persone e più di 12mila sono rimaste ferite. L’età delle vittime varia da otto mesi a 88 anni. Tra loro ci sono 200 donne. Il viceministro ha affermato che 168 minori sono stati uccisi nella scuola di Minab e che sono morti anche 11 operatori sanitari.
Il ct dell’Iraq, l’australiano Graham Arnold, ha rivolto un appello alla Fifa affinché rinvii i playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali che la nazionale del Golfo dovrà affrontare alla fine del mese. L’Iraq, infatti, andrebbe incontro a problemi logistici, dovendo affrontare il 31 marzo in Messico una tra Suriname e Bolivia. Con lo spazio aereo iracheno chiuso fino al 1° aprile a causa dell’escalation del conflitto, la squadra di Arnold, composta principalmente da giocatori del campionato nazionale, non è in grado di radunarsi in vista della partenza. I giocatori, poi, non hanno ancora ottenuto i visti a causa della chiusura delle ambasciate straniere, mentre Arnold è bloccato negli Emirati Arabi Uniti a causa del conflitto. “Aiutateci con questa partita, perché in questo momento stiamo lottando per far uscire i nostri giocatori dall’Iraq”, ha detto Arnold all’Australian Associated Press. Arnold ha aggiunto che schierare una squadra composta solo da giocatori residenti all’estero non è un’opzione praticabile. “Non sarebbe la nostra squadra migliore e abbiamo bisogno della miglior rosa possibile per affrontare il match più importante degli ultimi 40 anni per il Paese”. Arnold ha proposto un rinvio strategico del calendario dei playoff, suggerendo alla Fifa di consentire a Suriname e Bolivia di giocare la loro partita preliminare questo mese, ma di posticipare la finale dei playoff a una settimana prima dell’inizio della Coppa del Mondo. “A mio parere, se la Fifa dovesse rinviare la partita, ci darebbe il tempo di prepararci adeguatamente”, ha sottolineato, “secondo me, dà anche più tempo alla Fifa per decidere cosa farà l’Iran. Se l’Iran si ritira, andiamo ai Mondiali e questo dà agli Emirati Arabi Uniti, che abbiamo battuto nelle qualificazioni, la possibilità di prepararsi per la Bolivia o il Suriname. Il presidente della nostra federazione, Adnan Dirjal, sta lavorando 24 ore su 24 per pianificare e preparare il terreno per realizzare il sogno di tutti in Iraq, quindi abbiamo bisogno che questa decisione venga presa rapidamente.”
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato un altro attacco missilistico nella capitale, Abu Dhabi, e hanno esortato la popolazione a rimanere in luoghi sicuri.
Il ministero dell’Interno del Qatar ha annunciato che sono state arrestate 313 persone di varie nazionalità, per “aver ripreso e diffuso video non autorizzati, o diffuso informazioni fuorvianti e contenuti volti a suscitare preoccupazione, in violazione delle direttive ufficiali”. Lo riporta l’agenzia Qatar News Agency. Il ministero ha rimarcato “l’importanza di astenersi dal filmare, pubblicare videoclip o diffondere notizie relative alla situazione attuale”. Le autorità competenti, ha avvertito, “non esiteranno a intraprendere le necessarie azioni legali contro chiunque venga trovato a commettere tali violazioni”
“Sentirete opinioni diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra scelta o una guerra di necessità. Ma credo che questo dibattito manchi in parte il punto. Perché l’Europa deve concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo così com’è oggi. Voglio essere chiaro: non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone nella regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro, anche se sappiamo che sarà pieno di pericoli e instabilità durante e dopo la guerra”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue.
Le forze armate israeliane hanno avviato un’ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Lo riportano i media dello Stato ebraico. In precedenza, l’esercito aveva avvertito che avrebbe colpito le filiali dell’associazione Al-Qard al-Hasan, notoriamente utilizzata da Hezbollah come una sorta di banca.
– “Gli Emirati Arabi sono il Paese che più di tutti viene colpito giornalmente dagli iraniani. Ha ricevuto il doppio degli attacchi diretti verso Israele. La contraerea emiratina ha dato prova di grande efficacia, intercettando più del 95% dei droni, dei missili balistici e dei missili di crociera. Nonostante queste enorme potenza di fuoco ci sono state solo 4 vittime, essenzialmente colpite da detriti. Ecco perché è fondamentale seguire le raccomandazioni del governo locale”. Lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera l’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi, Lorenzo Fanara. “Questo Paese è stato attaccato dall’Iran a freddo, senza che avesse mai minacciato quello Stato. Anzi, negli ultimi anni gli Emirati si sono sforzati di costruire un rapporto con Teheran – È un Paese che finora ha agito con saggezza e prudenza. Credo che continuerà a farlo se non sarà costretto a difendersi. Per altro, la vita non si è affatto fermata. Le persone continuano a lavorare, le imprese a produrre”, ha aggiunto. Quanto agli italiani che si trovavano nel Golfo allo scoppio della guerra. “Ci siamo trovati a gestire un quadro complesso, visto che c’erano circa 30 mila italiani negli Emirati. In questi casi è difficile rintracciarli uno per uno. Noi abbiamo seguito il metodo concordato con la nostra Unità di crisi alla Farnesina, con la “Task Force Golfo” creata dal ministro Antonio Tajani. Ci siamo attivati sui social con informazioni accurate e, nello stesso tempo, abbiamo inviato sms, attraverso l’Unità di crisi della Farnesina, a tutti coloro che si erano registrati sul sito del ministero Viaggiare sicuri”, ha spiegato Fanara. “Abbiamo dato la precedenza ai soggetti più fragili, più esposti. Persone con urgenze familiari o mediche, per esempio. Ma posso dire che abbiamo bussato a tutte le porte per avere una mano. Giusto per fare un esempio, siamo riusciti a ottenere da “Etihad”, grazie all’intervento del governo emiratino, un volo speciale per riportare subito a casa 200 tra studenti minorenni e persone con problemi di salute. Abbiamo ricevuto grande collaborazione da parte delle compagnie aeree locali”, ha detto ancora. “Ho qui sott’occhio gli ultimi dati: nel giro di una settimana abbiamo rimpatriato 9.500 persone. Non mi sembrano poche”, ha concluso.
“A pochi giorni dallo scoppio della crisi in Medio Oriente, la reazione dei mercati non ha, per il momento, riservato particolari sorprese. Le materie prime hanno registrato performance positive, sostenute soprattutto dal rincaro dei prezzi del petrolio, mentre i listini azionari hanno mostrato una certa debolezza. Sul fronte obbligazionario, i titoli con scadenze più lunghe hanno sofferto più di quelli a breve termine: i timori di un possibile ritorno dell’inflazione hanno infatti spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Nel complesso, la risposta dei mercati appare relativamente contenuta, soprattutto se si considera il rischio di ulteriori interruzioni nell’approvvigionamento energetico. Anche gli investitori sembrano interpretare la situazione in modo piuttosto ottimistico: l’ipotesi prevalente è che le tensioni possano rivelarsi di breve durata e che l’impatto sul contesto macroeconomico globale resti limitato”. Così Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, in un commento relativo al rialzo del petrolio e all’andamento delle Borse.”Tra i mercati azionari, Wall Street ha finora dimostrato una tenuta migliore, anzitutto per una questione di distanza geografica dall’epicentro del conflitto, ma anche per il maggior grado di autosufficienza energetica degli Usa, per quanto il prezzo della benzina finirà comunque col riflettere l’aumento del costo del petrolio. Inoltre, il rafforzamento del dollaro sostenuto dalla corsa ai beni rifugio ha favorito il rendimento degli ETF azionari statunitensi denominati in sterline o euro. A risentire maggiormente dei timori di un aumento dei prezzi dell’energia e di possibili interruzioni nelle forniture sono stati soprattutto i mercati azionari europei ed emergenti. Nel comparto del credito, le esposizioni più rischiose, come l’high yield globale o il debito dei mercati emergenti, hanno finora retto bene, anche grazie alla loro durata mediamente più breve, e al momento gli investitori non sembrano particolarmente preoccupati per un eventuale deterioramento della qualità del credito”, prosegue Flax.”Naturalmente è opportuno evitare conclusioni affrettate, ma finora i mercati si sono dimostrati più resilienti del previsto e la diversificazione ha svolto un ruolo decisivo: materie prime, azionario Usa e credito societario si sono confermati elementi chiave nella costruzione dei portafogli. I titoli di Stato a lunga scadenza, invece, hanno offerto una protezione più limitata rispetto al rischio azionario, ricordando agli investitori come una corretta diversificazione non possa ridursi alla semplice combinazione di azioni e titoli governativi”, termina il commento di Flax.
La situazione nei pressi della centrale nucleare iraniana di Bushehr rimane “tesa”, ma non sono stati segnalati attacchi nell’area della centrale o negli insediamenti del personale. Lo a riferito il Ceo di Rosatom, l’agenzia nucleare russa, Alexei Likhachev. Lo riporta Interfax. Likhachev ha aggiunto che i preparativi per l’evacuazione dei familiari e di parte del personale in Russia sono stati completati. “Saranno presto trasportati in un luogo sicuro”, ha dichiarato.
Il ministro degli Esteri indiano afferma che due marinai indiani sono stati uccisi durante la guerra in corso fra Iran, Israele e Stati Uniti. Subrahmanyam Jaishankar ha confermato i decessi in un discorso al parlamento indiano, aggiungendo che le vittime lavoravano nel settore della navigazione commerciale vicino alla zona di conflitto. Un altro marinaio risulta ancora disperso, ha detto. Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli sulle navi coinvolte. “Questo conflitto in corso è una questione di particolare preoccupazione per l’India,” ha dichiarato Jaishankar, spiegando che quasi 10 milioni di indiani vivono e lavorano nei paesi del Golfo. La regione è anche centrale per la sicurezza energetica e commerciale dell’India, rappresentando quasi 200 miliardi di dollari all’anno in scambi commerciali, ha aggiunto. Jaishankar ha ribadito che l’India sostiene la pace nella regione e ha invitato a un ritorno al dialogo e alla diplomazia. “Promuoviamo la de-escalation, la moderazione e la protezione dei civili,” ha concluso.
La Cina dichiara di essere contraria a qualsiasi attacco alla nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khameneil. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun – riportano i media di Pechino – ha dichiarato che la Cina ha “preso atto” delle informazioni in merito è che si tratta “di una decisione presa dall’Iran in linea con la sua costituzione nazionale”. La Cina – ha aggiunto – “si oppone all’ingerenza negli affari interni di altri paesi” invitando a rispettare “la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran”.
Le autorità di Abu Dhabi affermano che due persone sono rimaste ferite in due luoghi diversi a causa della caduta di detriti in seguito all’intercettazione da parte del sistema di difesa aerea del Paese. Un cittadino giordano ha riportato ferite lievi nel primo incidente, mentre un cittadino egiziano è rimasto ferito in modo moderato nel secondo, ha dichiarato l’Abu Dhabi media office.
Non si arresta il rialzo delle quotazioni del petrolio, in scia al perdurare delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. I futures per maggio sul Brent sono a quota 107,8 dollari al barile, in rialzo del 16,24%, mentre i futures per aprile sul West Texas Intermediate sono in rialzo del 14,2% a 103,6 dollari al barile.
“L’effetto panico per la guerra in Iran e la situazione nel Golfo Persico fa volare le vendite carburanti in un solo fine settimana. Il week end è stato caratterizzato da aumento della vendita di gasolio, super ed altri prodotti petroliferi su diversi impianti nazionali. Avevamo già notato un cambio anomalo delle vendite in aumento nella scorsa settimana, ma era presto per considerare un comportamento dei consumatori di corsa al ‘pieno di benzina”. Lo dice il presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia, a LaPresse. Oggi un nuovo rialzo dei prezzi in self alla pompa con il Gasolio a 1,889 euro al litro e Super a 1,729 euro al litro. Anche il Gas in aumento al TTF di Amsterdam a 64,34 Euro MW/h
“In qualità di importante paese impegnato nell’equità e nella giustizia, e in qualità di buon amico e partner dell’Arabia Saudita, la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo ed è pronta a collaborare con l’Arabia Saudita per coinvolgere tutte le parti e compiere sforzi incessanti per salvaguardare la pace e la stabilità nella regione del Golfo”. Lo ha affermato l’inviato speciale cinese in Medioriente, Zhai Jun, dopo aver incontrato a Riad il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan. Lo riporta il Global Times.
L’Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato diversi droni diretti verso l’impianto petrolifero di Shaybah.
L’inviato speciale cinese in Medioriente, Zhai Jun, ha esortato tutte le parti a fermare le loro azioni militari e ha affermato che gli attacchi a obiettivi non militari e ai civili devono essere condannati. Zhai Jun ha incontrato in Arabia Saudita il ministro degli Esteri, il principe Faisal bin Farhan, dichiarando che la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale di tutti i paesi del Golfo non devono essere violate, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri cinese. La Cina è un importante importatore di petrolio e gas naturale dalla regione. Zhai ha anche incontrato Jassim Mohammed al-Budaiwi, segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo.
La Turchia ha in programma di schierare oggi sei caccia F-16 a Cipro del Nord per rafforzare le difese della comunità turca locale. Lo afferma l’emittente Ntv, citando un funzionario dell’aviazione civile della Repubblica turca separatista sull’isola. Sabato una fonte del ministero della Difesa turco aveva affermato che Ankara stava valutando l’invio di aerei F-16 a Cipro, per garantire la sicurezza della comunità locale mentre il conflitto si diffonde nella regione.
L’Ufficio del Procuratore generale iraniano ha dichiarato che “i beni di quegli iraniani all’estero che acconsentono, accompagnano e collaborano con il nemico saranno confiscati secondo la legge”. Lo riporta l’agenzia Irib citata dal Al Jazeera. Secondo quanto riportato il riferimento sarebbe alla legge sul “rafforzamento delle pene per spionaggio e collaborazione con il regime sionista e con paesi ostili contro la sicurezza e gli interessi nazionali, approvata nell’ottobre di quest’anno”.
Secondo quanto riportato dal Financial Times, i ministri delle finanze del G7 discuteranno oggi di un rilascio congiunto di petrolio dalle riserve di emergenza, coordinato dall’Agenzia internazionale per l’energia. Secondo il quotidiano tre paesi del G7, tra cui gli Stati Uniti, avrebbero espresso parere favorevole in quanto la guerra tra Usa Israele e Iran ha fatto impennare i prezzi del greggio
Riportando la notizia della sua elezione a Guida Suprema la televisione di stato iraniana ha definito Mojtaba Khamenei come ‘janbaz’, ovvero ferito dal nemico, nella ‘guerra di Ramadan’, termine con cui i media di Teheran si riferiscono all’attuale conflitto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Mojtaba Khamenei non è ancora apparso il pubblico da quando il conflitto è iniziato. Il padre, l’ex guida suprema Ali Khamenei, e la moglie di Mojtaba sono rimasti uccisi nel corso dell’attacco aereo sferrato da Israele lo scorso 28 febbraio su Teheran.
La nomina a Guida suprema di Mojtaba Khamenei segna “una nuova era di onore e autorità per la nazione iraniana”. Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian citato dai media di Teheran. Pezeshkian ha definito l’elezione “l’incarnazione della volontà della Ummah islamica di rafforzare l’unità nazionale”.
L’Agenzia di stampa statale del Bahrain afferma che a seguito dell’attacco iraniano contro un impianto petrolifero nel villaggio di Maameer si sono verificati danni e un incendio. Al momento non ci sarebbero vittime. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sarebbero ancora in corso.
Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha affermato che “ci saranno altre vittime” nell’operazione statunitense in corso contro l’Iran, dove fino a oggi sono morti sette militari. “Cose come questa non accadono senza vittime”, ha detto Hegseth in un’intervista andata in onda domenica alla Cbs. “Ma questo non ci indebolisce minimamente, anzi rafforza la nostra determinazione a dire che questa è una lotta che concluderemo”, ha aggiunto.
La compagnia petrolifera statale del Bahrein ha dichiarato lo ‘stato di forza maggiore’ per le sue spedizioni dopo che un attacco iraniano ha incendiato la raffineria di Sitra. Lo stato di forza maggiore consente all’azienda di essere libera dai suoi obblighi contrattuali a causa di circostanze straordinarie. Nell’annuncio diffuso dall’agenzia di stampa statale Bahrain News Agency si legge che le operazioni della compagnia “sono state colpite dal conflitto regionale in corso in Medioriente e dal recente attacco a una sua raffineria”. È stato inoltre sottolineato che la domanda locale potrà comunque essere soddisfatta.
L’organizzazione Human Rights Watch accusa l’esercito di Israele di aver utilizzato fosforo bianco in modo illegale contro aree residenziali del villaggio di Yohmor, nel sud del Libano. Secondo il rapporto, l’attacco con artiglieria è avvenuto poche ore dopo l’ordine di evacuazione dato ai residenti della zona. L’organizzazione non è riuscita a verificare se ci fossero civili presenti o feriti. Gli attivisti per i diritti umani sostengono che l’uso del fosforo bianco in aree popolate viola il diritto internazionale. «L’uso illegale di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano sopra aree residenziali è estremamente allarmante e avrà gravi conseguenze per i civili», ha dichiarato Ramzi Kaiss, ricercatore per il Libano presso Human Rights Watch. L’esercito israeliano non ha commentato, ma in passato ha affermato di usare questa sostanza solo come schermo fumogeno.
L’inviato speciale presidenziale americano Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, saranno in Israele nella giornata di martedì. Lo scrive Axios citando fonti informate. Sarebbe previsto anche un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu.
Le forze armate israeliane affermano di aver colpito diverse basi militari delle forze paramilitari Basij e delle forze di sicurezza interna iraniane nella città di Isfahan, oltre a siti missilistici in altre zone del Paese. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Durante l’ondata di attacchi a Isfahan, l’esercito spiega di aver colpito il quartier generale del “corpo regionale” iraniano, un centro di comando delle forze di sicurezza interna, una base utilizzata dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e dai Basij, e il quartier generale della polizia dei Pasdaran. Altrove, l’aeronautica militare israeliana ha colpito un impianto di produzione di motori per razzi e siti di lancio di missili, conclude l’esercito.
Gli attacchi israeliani contro i depositi petroliferi iraniani sarebbero andati “ben oltre” le aspettative degli Stati Uniti, innescando il primo significativo disaccordo tra gli alleati dall’inizio della guerra. Lo scrive Axios citando un funzionario statunitense e un funzionario israeliano. Gli Stati Uniti infatti temono che gli attacchi israeliani alle infrastrutture che servono alla popolazione iraniana comune possano trasformarsi in un boomerang spingendo la società iraniana a sostenere il regime e alimentare nuove rincari nei mercati energetici.
I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti “stanno attualmente rispondendo a una minaccia missilistica”. Lo ha scritto su X il ministero della Difesa emiratino. “Vi preghiamo di rimanere in un luogo sicuro e di seguire i canali ufficiali per avvisi e aggiornamenti”, si legge ancora nel post.
Il ministero degli Esteri di Riad con un post su X ha rinnovato “la condanna categorica del Regno dell’Arabia Saudita per le riprovevoli aggressioni iraniane contro il Regno, gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, numerosi paesi arabi e islamici e nazioni amiche, che non possono essere accettate o giustificate in nessuna circostanza”.
La decisione di porre fine alla guerra con l’Iran sarà “condivisa” con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha assicurato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di un’intervista al Times of Israel. “Ne abbiamo parlato. Prenderò una decisione al momento giusto, ma tutto sarà preso in considerazione”, ha spiegato Trump, facendo capire che – in ogni caso – se Netanyahu avrà voce in capitolo, l’ultima parola spetterà a Washington. “L’Iran avrebbe distrutto Israele e tutto ciò che lo circondava. Abbiamo lavorato insieme. Abbiamo distrutto un Paese che voleva distruggere Israele”, ha sottolineato Trump. Rispondendo a una domanda sulle capacità dello Stato ebraico di portare avanti da solo la guerra nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero decidere di interrompere i loro attacchi, Trump ha detto: “Non credo sarà necessario”.
Truppe israeliane, giunte in elicottero, sono atterrate nell’est del Libano, verso il confine con la Siria, e stanno cercando di avanzare. Violenti scontri sono stati registrati nella zona di Al-Shaara, verso la periferia della città di Nabi Sheet. Lo riporta l’agenzia libanese Nna. I media di Hezbollah hanno annunciato in un comunicato che “i combattenti della Resistenza Islamica hanno rilevato l’infiltrazione di circa 15 elicotteri appartenenti all’esercito nemico israeliano provenienti dalla direzione siriana. Gli elicotteri nemici hanno sorvolato la catena montuosa orientale, in particolare nello spazio aereo dei villaggi di Janta, Yahfoufa, Nabi Sheet, Arsal e Ras Baalbek, dove alcuni di essi hanno fatto atterrare una forza di fanteria nella pianura di Serghaya, la cui avanzata verso il territorio libanese è stata osservata. I combattenti della Resistenza Islamica hanno affrontato gli elicotteri e la forza di infiltrazione con armi appropriate”.
“I prezzi del petrolio a breve termine, che scenderanno rapidamente quando la distruzione della minaccia nucleare iraniana sarà terminata, rappresentano un prezzo molto basso da pagare per la sicurezza e la pace degli Stati Uniti e del mondo”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Solo gli sciocchi penserebbero diversamente”, conclude.
Un filmato pubblicato dai media iraniani e confermato dal New York Times e dal collettivo investigativo open source BellingCat rafforza i sospetti sulle responsabilità americane nell’attacco alla scuola femminile di Minab, in Iran, che ha provocato la morte di oltre 170 persone, molte delle quali ragazze. Il filmato, pubblicato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr News Agency, mostra l’impatto di quello che è stato confermato essere un missile da crociera Tomahawk, di cui sono in possesso gli Stati Uniti. Alti funzionari statunitensi hanno negato di aver preso di mira intenzionalmente la scuola, adiacente a una base delle Guardie Rivoluzionarie e un tempo indicata sulle mappe come parte dello stesso complesso. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che si è trattato di un errore di programmazione da parte degli iraniani.