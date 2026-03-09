Colombia, inizia lo spoglio dei voti per le elezioni legislative

In Colombia gli scrutatori hanno iniziato lo spoglio delle schede dopo che i cittadini hanno votato per eleggere il nuovo Congresso e selezionare i candidati delle tre principali coalizioni in vista delle presidenziali di maggio. Più di 3.000 candidati sono in lizza per 285 seggi legislativi: 102 al Senato e 183 alla Camera dei Rappresentanti. Con la chiusura delle urne, gli scrutatori hanno iniziato a contare i voti, compilare i moduli per certificare le schede conteggiate e inviare le informazioni al registro nazionale. Quest’ultimo compilerà quindi il conteggio preliminare dei voti che sarà trasmesso ai giudici incaricati del conteggio ufficiale. La legge colombiana vieta la divulgazione degli exit poll.