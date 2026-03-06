Iran, missile di Teheran sorvola la Cisgiordania e sgancia bombe a grappolo

Un video girato in Cisgiordania sembra mostrare missili balistici iraniani sorvolare il cielo e sganciare bombe più piccole, che si trovano all’interno del missile. N.R. Jenzen-Jones, direttore dell’Armament Research Services, ha affermato che, in base al numero di oggetti visibili, si tratta di bombe a grappolo, le stesse che Israele ha affermato che l’Iran starebbe usando durante alcuni attacchi. Si tratta di una tipologia di armi che, secondo i detrattori, uccidono indiscriminatamente e mettono in pericolo i civili anche molto tempo dopo il loro utilizzo. Secondo Jenzen-Jones e altri esperti, anche Israele in passato ha utilizzato bombe a grappolo in precedenti guerre in Libano.