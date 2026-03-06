Iran, le scie dei missili intercettori nel cielo di Tel Aviv

Venerdì le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv, in Israele, dopo una nuova ondata di attacchi lanciati dall’Iran. Il cielo della città si è riempito delle scie lasciate dal passaggio dei missili intercettori. Nel frattempo, gli aerei israeliani hanno continuato a colpire Teheran e Beirut e l’Idf ha affermato che i combattimenti hanno distrutto la maggior parte delle difese aeree e dei lanciamissili iraniani, mentre il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito che gli attacchi contro l’Iran “stanno per aumentare drasticamente”.