Blackout a Cuba, migliaia di persone ancora senza elettricità

Vaste zone di Cuba sono ancora senza elettricità all’indomani del blackout che ha colpito la parte occidentale dell’isola caraibica. Il guasto è stato attribuito a una fragile rete elettrica e alla mancanza di carburante. Le squadre hanno lavorato durante la notte per riparare una caldaia danneggiata in una delle più grandi centrali termoelettriche di Cuba, ma i funzionari hanno avvertito che potrebbero essere necessari da tre a quattro giorni per ripristinare completamente la corrente. Alcune zone della capitale L’Avana hanno riavuto l’elettricità nel pomeriggio, mentre altre si preparavano a un’altra notte al buio. I media statali hanno riferito che quasi 660.000 utenti all’Avana, ovvero il 77%, avevano l’elettricità, così come 43 ospedali e dieci stazioni di approvvigionamento idrico. Tuttavia, i funzionari hanno avvertito che la produzione di energia è bassa e hanno detto che alcuni circuiti che le squadre avevano ricollegato sono stati nuovamente disattivati.