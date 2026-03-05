Azerbaijan, droni dall’Iran sull’aeroporto di Nakhchivan: ci sono feriti

Alcuni droni iraniani avrebbero colpito l’aeroporto di Nakhchivan, exclave dell’Azerbaijan che si trova tra Iran, Armenia e Turchia. Lo riporta l’agenzia Apa spiegando che un drone avrebbe colpito “uno dei terminal dell’aeroporto” mentre altri sarebbero caduti “in punti diversi” anche nei pressi di una scuola.

Due civili feriti

Il ministero degli Esteri dell’Azerbaijan ha accusato l’Iran di aver condotto un attacco con droni contro la sua exclave di Nakhchivan. Un drone si è schiantato vicino all’aeroporto di Nakhchivan e un altro vicino a una scuola, ha dichiarato il ministero in una nota. Due civili sono rimasti feriti, ha aggiunto il ministero. L’Iran non ha ammesso di aver preso di mira l’Azerbaigian, ma i suoi attacchi si sono diffusi in modo irregolare con il proseguire della guerra che ha coinvolto paesi della regione e oltre.

Baku convoca inviato diplomatico Teheran

L’Azerbaijan ha convocato l’inviato diplomatico iraniano. Lo riporta il Guardian. “Un drone ha colpito il terminal dell’aeroporto nella Repubblica Autonoma di Nakhchivan, mentre un altro drone è caduto nei pressi di un edificio scolastico nel villaggio di Shakarabad“, ha dichiarato il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian in una nota. “Condanniamo fermamente questi attacchi con droni lanciati dal territorio della Repubblica Islamica dell’Iran, che hanno causato danni all’aeroporto e il ferimento di due civili”, ha affermato ancora il ministero.