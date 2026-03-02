Iran, von der Leyen: "Dobbiamo essere preparati alle conseguenze"

Ursula von der Leyen parla della situazione dell’Unione Europea dopo l’attacco all’Iran. “La stabilità della regione è di fondamentale importanza. L’unica soluzione duratura è una soluzione diplomatica e questo significa una transizione credibile per l’Iran, un blocco definitivo sia dei programmi nucleari sia di quelli balistici e la fine delle attività che destabilizzano la regione”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea in un punto stampa con il presidente della confederazione Svizzera Guy Parmelin, in occasione della firma di un pacchetto di accordi per approfondire la relazione Ue-Svizzera. “Questo pomeriggio – aggiunge – discuteremo della situazione generale in una riunione del Collegio dei commissari, perché dall’energia al nucleare, dai trasporti alla migrazione alla sicurezza, dobbiamo essere preparati alle conseguenze dei recenti eventi“.