Iran, Hegseth: "Questo non è l'Iraq, non sarà una guerra infinita"

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che la guerra contro l’Iran non è paragonabile alla guerra in Iraq. “Questo non è l’Iraq“, ha detto Hegseth in un punto stampa al Pentagono, “Non sarà una guerra infinita. Io ero lì in entrambi i casi. La nostra generazione lo sa bene, e lo sa anche questo presidente. Egli definisce stupide le guerre degli ultimi 20 anni volte a ricostruire la nazione, e ha ragione”. “È l’opposto”, ha precisato, “questa operazione è una missione chiara, devastante e decisiva: distruggere la minaccia missilistica, distruggere la Marina, niente armi nucleari” per l’Iran.