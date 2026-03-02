Iran, Hegseth: "Non abbiamo avviato questa guerra ma con Trump la finiamo"

“Per 47 anni il regime iraniano ha portato avanti una guerra unilaterale contro l’America, mai dichiarata apertamente ma con attacchi a Beirut, alle nostre navi, alle nostre ambasciate, in Afghanistan”. Lo ha detto il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, in un punto stampa sull’operazione militare in Iran. “Non abbiamo avviato noi questa guerra ma con Trump la stiamo concludendo“, ha aggiunto, “ci è voluto un presidente come Trump per mettere un punto a questa guerra portata avanti da 47 anni”.