Iran, Barrot: "L'escalation militare deve cessare il prima possibile"

“L’escalation militare deve cessare il prima possibile“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, come riporta l’emittente Bfmtv, in merito alla situazione in Medioriente dopo l’attacco all’Iran. “Il regime iraniano deve porre fine ai suoi attacchi e deve essere disposto a fare importanti concessioni”, ha aggiunto Barrot denunciando un regime che “viola il diritto internazionale, disprezza le risoluzioni del Consiglio di sicurezza che regolano l’energia nucleare e viola senza freni i diritti umani”.