Ucraina, droni russi colpiscono hotel a Sumy: edificio in fiamme e 50 evacuati

Un attacco notturno russo con droni ha danneggiato un hotel nel centro della città ucraina di Sumy, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Serhii Kryvosheienko, capo dell’amministrazione militare della città di Sumy, ha dichiarato che due attacchi con droni hanno colpito un edificio civile, provocando un incendio.

Il Servizio di emergenza statale ha riferito che il secondo attacco è avvenuto mentre i soccorritori erano sul posto. Cinquanta persone sono state evacuate dall’edificio. Non sono state segnalate vittime.