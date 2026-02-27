Svezia, intercettato un presunto drone russo durante la visita di una portaerei francese

La Svezia ha intercettato un presunto drone russo al largo della costa meridionale del Paese mentre una portaerei francese era attraccata nel porto di Malmö. Le forze armate hanno dichiarato giovedì che una nave della marina di Stoccolma ha avvistato il presunto drone durante una pattuglia nell’Öresund, lo stretto che separa la Svezia dalla Danimarca. La portaerei francese a propulsione nucleare Charles de Gaulle si trova questa settimana nella città meridionale di Malmö nell’ambito delle regolari esercitazioni della Nato.