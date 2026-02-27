Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’Ue

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur. “A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur“, ha detto von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles, “ho già detto: quando loro saranno pronti, saremo pronti anche noi. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria”.

L’accordo tra Ue e Mercosur

Von der Leyen ha spiegato nella premessa: “Uruguay e Argentina sono stati i primi paesi a ratificare l’accordo UE-Mercosur. Si prevede che Brasile e Paraguay seguiranno a breve. E questa è una notizia davvero positiva perché dimostra la fiducia e l’entusiasmo dei nostri partner nel portare avanti le nostre relazioni e nel far funzionare questo accordo storico”. “L’accordo Mercosur crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue, “taglia miliardi di dazi doganali. Permette alle nostre piccole e medie imprese di accedere a mercati e crescere in dimensioni che prima potevano solo sognare. E conferisce inoltre all’Europa un vantaggio strategico di primo arrivato in un mondo di forte concorrenza e orizzonti brevi. Ma questo vantaggio di primo arrivato deve concretizzarsi“.

L’applicazione provvisoria dell’accordo

“L’applicazione provvisoria è per sua natura provvisoria”, ha sottolineato ancora von der Leyen, “è proprio lì, nel nome. In linea con i trattati dell’Ue, l’accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo l’approvazione del Parlamento europeo. Pertanto, la Commissione continuerà a collaborare strettamente con tutte le istituzioni dell’UE, gli Stati membri e le parti interessate per garantire un processo fluido e trasparente”.

Tajani: “Bene decisione, è impulso a nostro export”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la decisione in un post sui social: “Bene Ursula von der Leyen che ha deciso l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur. È un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell’Italia”. “Ho convocato per lunedì (2 marzo, ndr) la task force commercio per informare le imprese sugli sviluppi della situazione in tutta l’America”, ha aggiunto Tajani.

Macron: “Una spiacevole sorpresa”

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato l’annuncio di von der Leyen, dicendo: “Per la Francia è una sorpresa, e spiacevole. Per il Parlamento europeo, è un brutto modo di fare le cose“. “La Commissione ha preso la decisione unilaterale nonostante il Parlamento europeo non abbia votato a favore. Si sta quindi assumendo una responsabilità molto pesante”, ha aggiunto Macron, “è una grande responsabilità nei confronti degli agricoltori che hanno espresso le loro preoccupazioni” ed “è anche una grande responsabilità nei confronti dei cittadini europei e dei loro rappresentanti che non sono stati debitamente rispettati”.