Foto dall'archivio

Il Coordinamento Rurale, un sindacato legato all'estrema destra, ha promesso una 'rivolta agricola'

Gli agricoltori francesi si stanno mobilitando per protestare contro l’accordo commerciale Ue-Mercosur. Sostengono che l’accordo minaccia i loro mezzi di sostentamento consentendo un’ondata di importazioni agricole sudamericane prodotte secondo standard ambientali meno severi.

Le proteste sono previste in tutto il Paese, con raduni presso le prefetture e gli autogrill. Un gruppo ha bloccato un’autostrada a sud di Parigi ieri notte con i trattori.

A guidare le nuove proteste sono sindacati come la FNSEA e i Giovani Agricoltori, che si oppongono a disposizioni come l’importazione senza dazi di carne bovina, pollame e zucchero, che secondo loro creerebbe una concorrenza sleale ai prodotti francesi. Il Coordinamento Rurale, un sindacato legato all’estrema destra, ha promesso una ‘rivolta agricola’, con blocchi dei trasporti di generi alimentari che inizieranno domani ad Auch e Agen, nel sud-ovest della Francia.

Ue-Mercosur, Francia: “Inaccettabile, rispettare mandato del Consiglio”

“Il Mercosur che, come ha espresso ieri il Presidente della Repubblica ieri e come ha detto il primo ministro alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen Leyen, è inaccettabile così com’è. Per ragioni democratiche vogliamo che il mandato del Consiglio di un accordo di associazione soggetto all’approvazione degli Stati membri e alla ratifica dei parlamenti nazionali sia rispettato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri.

“Per ragioni di coerenza dobbiamo garantire che le nostre politiche commerciali e le nostre politiche ambientali siano coerenti. Non è pensabile che imponiamo ai nostri produttori – siano essi agricoli o industriali – vincoli forti in Europa e poi non chiediamo ai nostri partner commerciali di rispettare questi stessi requisiti, sia che si tratti del rispetto dell’accordo di Parigi o di un certo numero di norme ambientali”, ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata