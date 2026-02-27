Filippine, nuova eruzione in uno dei vulcani più attivi del Paese: il video in time-lapse

Uno dei vulcani più attivi delle Filippine ha eruttato nuovamente giovedì notte, con una colonna di cenere che ha raggiunto i 2.500 metri di altezza.

Non sono state segnalate vittime nell’ultima eruzione del Monte Kanlaon, situato nell’isola centrale di Negros, ma la caduta di cenere sui villaggi vicini ha suscitato preoccupazioni per la salute e ha richiesto un intervento di emergenza.

L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha diffuso venerdì mattina un filmato in time-lapse delle ceneri eruttate dal Kanlaon.