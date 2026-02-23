Ucraina, attacchi russi sul Paese. Zelensky: “Putin ha già iniziato la Terza guerra mondiale” – la diretta

È di tre vittime il bilancio di un attacco di Mosca con droni e missili

“Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, e l’unica risposta è stata un’intensa pressione militare ed economica per costringerlo a fare un passo indietro. Putin va fermato”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in una intervista rilasciata alla Bbc. Nella giornata di ieri, l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, aveva annunciato un possibile incontro nelle prossime settimane tra il leader ucraino e il capo del Cremlino.