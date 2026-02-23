Ucraina, attacchi russi sul Paese. Zelensky: “Putin ha già iniziato la Terza guerra mondiale” – la diretta

“Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, e l’unica risposta è stata un’intensa pressione militare ed economica per costringerlo a fare un passo indietro. Putin va fermato”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in una intervista rilasciata alla Bbc. Nella giornata di ieri, l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, aveva annunciato un possibile incontro nelle prossime settimane tra il leader ucraino e il capo del Cremlino.
“Credo che fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l’Ucraina sia una vittoria per il mondo intero. Perché Putin non si fermerà all’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Bbc. “Al momento non è possibile, ma tornare ai giusti confini del 1991 è senza dubbio non solo una vittoria, ma anche giustizia. La vittoria dell’Ucraina è la preservazione della nostra indipendenza, e una vittoria di giustizia per il mondo intero è la restituzione di tutte le nostre terre”, ha aggiunto.
“Dobbiamo mostrare fermezza e sostenere l’Ucraina in modo sostenibile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell’Ue, ribadendo la linea di Berlino a favore di un rafforzamento della pressione su Mosca. Wadephul ha sottolineato che l’Unione europea sta lavorando intensamente al 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia e si è detto convinto che “alla fine della giornata saremo riusciti a superare tutte le difficoltà”. Secondo il capo della diplomazia tedesca, la strategia resta chiara: sostenere militarmente Kiev, rafforzarne anche le infrastrutture energetiche e mantenere alta la pressione su Mosca. Il ministro ha inoltre avvertito che un eccesso di offerte di dialogo alla Russia rischierebbe di produrre l’effetto opposto. “Troppi segnali di disponibilità ai colloqui potrebbero dare l’impressione che con maggiore ostinazione si possano ottenere più concessioni”, ha osservato, ribadendo che l’Europa non deve avere “autodubbi” finché da parte russa non si vedrà una reale disponibilità al compromesso.“La Ucraina – ha concluso – difende non solo la propria libertà e sovranità, ma anche quella europea. Per questo continueremo a essere dalla sua parte”.
Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha espresso sorpresa per la posizione dell’Ungheria sul dossier ucraino, annunciando un confronto con Budapest. “Sono sorpreso dalla posizione ungherese. Ne discuteremo con i nostri colleghi”, ha dichiarato al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell’Ue, aggiungendo che non sarebbe giusto se l’Ungheria “tradisse la propria lotta per la libertà e la sovranità europea”. Wadephul ha ricordato il debito storico della Germania nei confronti di Budapest e ha sottolineato che, a suo avviso, l’Ungheria “in ultima analisi si è sempre schierata dalla parte della libertà”. Per il capo della diplomazia tedesca, questo è il momento di mantenere un chiaro orientamento europeo. “La sovranità europea si costruisce con unità, chiarezza e orientamento agli interessi comuni”, ha affermato, ribadendo che il governo tedesco continuerà a seguire questa linea anche nei prossimi negoziati a livello Ue.
“Non vedo alcuna disponibilità da parte russa a giungere davvero, nella sostanza, a un compromesso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell’Ue, sottolineando che al momento spetta a Mosca dimostrare concretamente la volontà di fare passi verso Kiev. Secondo Wadephul, l’Europa deve restare pronta ai colloqui, evidenziando che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è pronto per i negoziati”. Tuttavia, ha aggiunto, “è ancora sulla Russia dimostrare che intende dare qualcosa, nella sostanza, all’Ucraina”. Il capo della diplomazia tedesca ha ribadito che per tutto l’anno in corso la linea europea dovrà restare chiara: “L’Europa deve essere al fianco dell’Ucraina. Siamo i sostenitori dell’Ucraina”. Wadephul ha inoltre affermato che, qualora il presidente russo Vladimir Putin fosse pronto a negoziare, “spetterebbe al presidente Zelensky incontrarlo”, invitando a non mettere in discussione la posizione europea. “È chiaro – ha concluso – che siamo al fianco dell’Ucraina in questa situazione”.
“Domani ricorre il quarto anniversario di questa orribile guerra. Ovviamente ci sarà una discussione sul ventesimo pacchetto di sanzioni. Penso che non ci saranno progressi in merito oggi, ma faremo sicuramente questo sforzo”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari esteri. “Finora – aggiunge – la pressione è stata esercitata sull’Ucraina per quanto riguarda i colloqui di pace, ma è chiaro che deve essere effettuata sulla Russia perché sono loro l’aggressore in questa guerra. E se vogliamo che questa guerra finisca allora dobbiamo anche vedere delle concessioni da parte russa. Questo è molto chiaro”. “Stiamo facendo del nostro meglio per avere questo pacchetto di sanzioni” e “ho parlato con gli Stati membri che solleveranno la questione e proveranno a convincere i Paesi che lo stanno bloccando. Stiamo cercando modi per farlo. Ma poiché abbiamo sentito alcune dichiarazioni molto forti dall’Ungheria, ecco perché non credo che cambieranno la posizione che hanno oggi”, continua Kallas. “Abbiamo appreso dai media – sottolinea – che i problemi che hanno non sono assolutamente correlati al ventesimo pacchetto di sanzioni. Quindi, penso che non dovremmo legare insieme cose che non sono affatto collegate tra loro. Ma li ascolteremo spiegare quali sono le ragioni per cui stanno bloccando il pacchetto e poi vediamo se ci sono possibilità di superarle”.
“Non sono ottimista sul fatto che vedremo risultati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi” nelle negoziazioni con la Russia. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari esteri. “Guardando i segnali, non condivido l’ottimismo”, mostrato dall’inviato Usa Witkoff, “perché i negoziatori da parte russa non sono molto seri e non sono disposti a parlare di nulla di politico. Abbiamo visto molta pressione sull’Ucraina affinché conceda e rinunci a ciò che non è disposta a rinunciare. Ma questo non porta a una pace a lungo termine”.
È di tre vittime il bilancio di un attacco russo con droni e missili sull’Ucraina. Due persone sono morte dopo essere state colpite da droni caduti nella regione di Odessa, come riferisce il governatore dell’amministrazione regionale Oleg Kiper e riportato dai media ucraini. A Zaporizhzhia, un attacco su strutture industriali ha causato la morte di un uomo di 33 anni. Negli attacchi numerose persone sono rimaste ferite.