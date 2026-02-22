Ucraina, Witkoff: “Possibile incontro Zelensky-Putin entro 3 settimane” – la diretta

In Ucraina, una poliziotta è stata uccisa e altre 24 persone sono rimaste ferite a causa di esplosioni avvenute nella notte nel centro di Leopoli. Il sindaco lo ha definito un attacco terroristico e i media locali riportano che si indaga sul caso come attacco terroristico. L’Ukrainska Pravda riporta che la poliziotta uccisa è stata identificata come Viktoriia Shpylka, 23 anni. A pochi giorni dal quarto anniversario della guerra intanto l’inviato Usa Steve Witkoff ipotizza un possibile incontro Zelensky-Putin entro tre settimane.

