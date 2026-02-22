Iran, forze navali e aeree Ue designate come organizzazioni terroristiche

L’Iran ha designato le “forze navali e aeree” degli Stati membri dell’Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta a quella che definisce una decisione “illegale e ingiustificata” adottata giovedì dal Consiglio europeo. Bruxelles ha infatti inserito il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nella lista delle organizzazioni terroristiche, in seguito all’intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri il 29 gennaio.

“La decisione dei governi dell’UE è contraria ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, citata dall’agenzia Irna. Il comunicato richiama inoltre una legge iraniana del 2019, approvata dopo che gli Stati Uniti avevano designato le Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica, secondo cui “tutti i Paesi che in qualsiasi modo rispettano o sostengono la decisione degli Stati Uniti saranno soggetti a misure reciproche”. Il 1° febbraio il Parlamento iraniano aveva già designato gli “eserciti europei” come organizzazioni terroristiche.

Colloquio tra ministro esteri e capo Aiea su negoziati con Washington

Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi hanno avuto questa mattina una conversazione telefonica per discutere dei recenti sviluppi nei colloqui tra Teheran e Washington. Secondo quanto riportato dall’agenzia Mehr, le due parti hanno scambiato opinioni sull’attuale andamento del processo diplomatico e sugli sviluppi regionali connessi ai negoziati. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un’interazione costruttiva e dell’uso del dialogo come strumento per far progredire i colloqui e raggiungere un’intesa sostenibile.