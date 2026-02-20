Thailandia, la polizia arresta un sospettato travestita da leone del Capodanno lunare

La polizia thailandese, travestita con i costumi tradizionali del Capodanno lunare della danza del leone, ha arrestato un sospettato di furto con scasso durante una festa in un tempio. Prima dell’arresto, gli agenti sono stati ripresi mentre ballavano, come fossero completamente immersi nel personaggio. Il sospettato, un uomo di 33 anni, aveva fatto irruzione nella casa di un comandante della polizia locale a Bangkok, ben tre volte all’inizio di questo mese, portando via oggetti di valore per un valore di circa 2 milioni di baht (64.000 dollari). In un comunicato stampa, la polizia ha dichiarato di aver tentato più volte di arrestare l’uomo, ma questi era stato veloce nell’individuare gli agenti ed era riuscito a fuggire.