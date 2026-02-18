Hong Kong, spettacolo pirotecnico per il Capodanno lunare

Hong Kong mercoledì sera ha dato il via all’Anno del Cavallo con uno spettacolare show pirotecnico di fuochi d’artificio, durato 23 minuti, sul Victoria Harbour. Lo spettacolo per il Capodanno lunare è iniziato alle 20 ora locale e ha attirato migliaia di spettatori. Lo spettacolo di mercoledì sera arriva dopo la grande parata di martedì: i festeggiamenti durano fino al 25 febbraio 2027. Il nuovo ciclo lunare è associato al Cavallo di Fuoco, il settimo segno dello zodiaco cinese. A differenza dello zodiaco occidentale, i segni zodiacali cinesi sono determinati dall’anno di nascita e si ripetono ogni 12 anni.