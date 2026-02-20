Caso Epstein, le perquisizioni della polizia nella residenza dell’ex principe Andrea

La polizia sta perquisendo il Royal Lodge, l’ex residenza di Andrew Mountbatten-Windsor composta da 30 stanze situata nei terreni del Castello di Windsor, il giorno dopo che l’ex principe Andrea è stato trattenuto in custodia per 12 ore. La polizia ha concluso le ricerche a Wood Farm, dove Mountbatten-Windsor vive in attesa che la sua nuova casa nelle vicinanze, Marsh Farm, sia pronta. Le ricerche continuano al Royal Lodge, dove il fratello minore del re ha vissuto per decenni fino al suo sfratto all’inizio di questo mese. Furgoni senza contrassegni, che si ritiene siano veicoli della polizia, hanno fatto irruzione nella proprietà per tutta la mattinata di venerdì.