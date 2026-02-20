Barcellona, il braccio superiore della croce è stato posizionato sulla Sagrada Familia

Un’altra pietra miliare nella costruzione secolare della Sagrada Familia di Barcellona: il braccio superiore della croce è stato posizionato sulla torre più alta della basilica gotica. L’edificio ha raggiunto così la sua altezza massima di 172,5 metri. Lo scorso ottobre, la torre aveva raggiunto i 162,91 metri, con la Sagrada Familia che era diventata così la chiesa più alta del mondo. I lavori per la costruzione della basilica sono iniziati nel 1882, quando l’architetto catalano Antoní Gaudí progettò il tempio.