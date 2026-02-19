Usa, Trump: "Amo Nicki Minaj, la sua pelle è così bella"

Il presidente americano Donald Trump ha ospitato un ricevimento alla Casa Bianca in occasione del ‘Mese della Storia Afroamericana‘. Un’occasione che arriva meno di due settimane dopo aver scatenato una protesta bipartisan pubblicando sui social media un video razzista che raffigurava l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle come due scimmie. Trump non ha fatto alcun riferimento al video, né a Barack Obama, il primo presidente afroamericano della Nazione, ma ha parlato di altri afroamericani che hanno fatto la storia. Il tycoon ha citato alcuni afroamericani di spicco tra i suoi sostenitori, tra cui Mike Tyson, Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali e, in particolare, si è soffermato sulla rapper Nicki Minaj, che recentemente si era autodefinita “la più grande sostenitrice del presidente”. “Amo Nicki Minaj. È così bella, la sua pelle è così bella. Cosa ancora più importante: lei capisce“, ha dichiarato Trump.