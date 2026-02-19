Corea del Nord, Kim Jong Un guida un’imponente esibizione di lanciarazzi

La Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all’esterno della sede storica del Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong Un, in un discorso tenuto durante l’evento, ha affermato che il nono congresso del Partito “chiarirà il piano e l’obiettivo della fase successiva per rafforzare le capacità di difesa autonome”. Il leader nordcoreano, come mostrato nello stesso servizio mandato in onda dalla tv statale KRT, ha anche inaugurato i lavori di costruzione di una nuova sezione di alloggi in un sobborgo di Pyongyang.