Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea: la vicenda

Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Il Principe Andrea conosce Epstein nel 1999 tramite Ghislaine Maxwell, complice ed ex compagna del finanziere, attualmente in carcere con una condanna di 20 anni per traffico di minori. La loro amicizia prosegue per oltre un decennio, con Epstein che prende parte anche a molte feste a Sandringham e Windsor Castle, nonostante fosse già stato condannato nel 2008 per prostituzione minorile. Dopo che la prima indagine si era conclusa, a farsi avanti pubblicamente è Virginia Giuffre. La donna dichiara didi essere stata assunta nel 2000 da Ghislaine Maxwell come massaggiatrice per Epstein. Racconta che la coppia l’aveva resa una schiava sessuale, costringendola a soddisfare il finanziere e i suoi amici e di essere stata portata in giro per il mondo per incontri con uomini, tra cui il Principe Andrea, quando aveva 17 e 18 anni. In particolare, la donna accusa Andrea di averla abusata sessualmente in tre occasioni all’inizio del 2000.

Andrea ha sempre negato le accuse. In un tentativo di difendersi rilascia un’intervista alla BBC nella quale non mostra empatia per le vittime di Epstein e non rimpiange la frequentazione avuta con il finanziere. L’ondata di critiche lo costringe a ritirarsi dagli impegni pubblici della famiglia reale. Nel 2021, Virginia Giuffre intenta una causa civile negli Stati Uniti contro il principe, che, per evitare il processo raggiunge un accordo economico con la donna. Dopo l’accordo, la Regina Elisabetta II priva il figlio dei titoli militari e del patrocinio reale.

Il 25 aprile 2025, Virginia Giuffre si suicida e nell’ottobre dello stesso anno viene pubblicato il suo memoriale postumo ‘Nobody’s Girl‘ in cui descrive gli abusi subiti e riafferma il coinvolgimento del principe. La pubblicazione dei cosiddetti ‘Epstein Files‘, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, fa emergere ancora maggiormente il coinvolgimento di Andrea, con immagini e documenti che sembrerebbero suggerire che abbia ospitato Epstein e Maxwell a Royal Lodge, storica residenza della famiglia reale britannica.