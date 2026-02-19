Board of Peace, Trump: "Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma con me non funziona"

Donald Trump inaugura la prima riunione del Board of Peace, ideato da lui stesso per progettare la ricostruzione e stabilizzazione della Striscia di Gaza. “Quello che stiamo facendo è molto semplice: pace. Si chiama Board of Peace e riguarda una parola molto facile da dire ma molto difficile da mettere in pratica: pace. Stiamo facendo un grande lavoro, è una delle cose più importanti e significative in cui sarò coinvolto”, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Washington. “Quasi tutti hanno accettato e quelli che non l’hanno ancora fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi ma non funziona. Con me non si può fare il furbo”, ha aggiunto il tycoon.