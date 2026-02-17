Jesse Jackson, morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto oggi all’età di 84 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia, come riporta Nbc News. “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo”, ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota, “lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha motivato milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto”. La causa del decesso non è stata resa nota. La famiglia ha precisato che Jackson è morto serenamente, circondato dai suoi cari.

Jessy Jackson con Martin Luther King e gli altri leader: le foto storiche

Jesse Jackson, la malattia

Jackson era stato ricoverato in ospedale a novembre e, secondo la sua Rainbow PUSH Coalition, da più di dieci anni conviveva con la paralisi sopranucleare progressiva (PSP), una patologia che compromette la capacità dei pazienti di camminare e deglutire e può portare a complicazioni pericolose. Jackson aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson nel 2017. Era stato curato in regime ambulatoriale presso la Northwestern Medicine di Chicago per almeno due anni prima di rendere pubblica la diagnosi. Le cerimonie pubbliche in sua memoria si terranno a Chicago, mentre i futuri programmi in suo omaggio saranno annunciati dalla Rainbow PUSH Coalition, ha precisato la famiglia.