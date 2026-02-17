Jesse Jackson, da Martin Luther King a Mandela: le foto storiche del reverendo icona dei diritti civili

L’attivista e politico americano è morto all’età di 84 anni

Addio a Jesse Jackson. Il reverendo americano, simbolo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto all’età di 84 anni dopo essere stato affetto per anni da una malattia neurodegenerativa. Attivista, assistente di Martin Luther King, ministro battista e poi anche politico Jesse Jackson ha conosciuto le più grandi personalità mondiali dell’ultimo secolo. Ecco alcune delle foto storiche che lo ritraggono con vari presidenti americani, ma anche leader stranieri come Nelson Mandela, il palestinese Arafat o il cubano Fidel Castro.