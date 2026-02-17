Accesso Archivi

Jesse Jackson, da Martin Luther King a Mandela: le foto storiche del reverendo icona dei diritti civili

Il leader dei diritti civili Martin Luther King Jr. (a destra) e il suo assistente Jesse Jackson a Chicago, il 19 agosto 1966. (AP Photo/Larry Stoddard, File)
LaPresse
L’attivista e politico americano è morto all’età di 84 anni

Martin Luther King Jr., secondo da destra, insieme a Hosea Williams, a sinistra, Jesse Jackson, secondo da sinistra, e Ralph Abernathy, a destra, sul balcone del Lorraine Motel a Memphis, Tennessee, il giorno prima di essere assassinato il 3 aprile 1968. (AP Photo/Charles Kelly, File)
Jesse Jackson dopo l'arresto avvenuto durante un sit-in presso gli uffici della Atlantic and Pacific Tea Co. a New York, il 2 febbraio 1971. (AP Photo/Marty Lederhandler, archivio)
Il presidente Jimmy Carter parla con il reverendo Jesse Jackson alla Casa Bianca a Washington, il 4 aprile 1979. (AP Photo/Bob Daugherty, File)
Jesse Jackson alza le mani dopo aver annunciato che si candiderà alle primarie democratiche per la presidenza, insieme al presidente della sua campagna elettorale, il sindaco Richard Hatcher (a sinistra) di Gary, Indiana, e al sindaco Marion Barry di Washington, D.C., a Washington, il 3 novembre 1983. (AP Photo/Scott Stewart, File)
Il presidente Ronald Reagan, a sinistra, e il candidato democratico alla presidenza Jesse Jackson, a destra, gesticolano il 4 gennaio 1984, dopo una cerimonia nella Rose Garden della Casa Bianca in onore del tenente di marina Robert O. Goodman. (AP Photo/Ira Schwarz, File)
Il candidato democratico alla presidenza Jesse Jackson e il presidente cubano Fidel Castro si stringono la mano dopo una conferenza stampa tenutasi a L'Avana, Cuba, poco dopo la mezzanotte, durante la quale i due leader hanno delineato un piano per migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Cuba, 7 giugno 1984. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
Jesse Jackson, a sinistra, cammina insieme al leader palestinese Yasser Arafat dopo la cerimonia di apertura della Conferenza mondiale contro il razzismo a Durban, in Sudafrica, il 31 agosto 2001. (AP Photo/Jose Goitia, File)
L'ex presidente Bill Clinton e sua moglie, la senatrice statunitense Hillary Rodham Clinton, salutano Jesse Jackson prima di una cerimonia commemorativa pubblica, il 29 ottobre 2002, a Minneapolis. (AP Photo/Stacy Wescott, Pool, File)
Da sinistra, il vicepresidente Joe Biden, il reverendo Jesse Jackson, la first lady Michelle Obama e il presidente Barack Obama riuniti dopo la cerimonia in onore della vita del reverendo Clementa Pinckney al College of Charleston TD Arena di Charleston, Carolina del Sud, il 26 giugno 2015. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)
Il presidente Joe Biden attraversa il ponte Edmund Pettus a Selma, in Alabama, il 5 marzo 2023, per commemorare il 58° anniversario della “Domenica di sangue”. Con lui ci sono la deputata Terri Sewell, D-Ala., il reverendo Al Sharpton e il reverendo Jesse Jackson. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

Addio a Jesse Jackson. Il reverendo americano, simbolo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto all’età di 84 anni dopo essere stato affetto per anni da una malattia neurodegenerativa. Attivista, assistente di Martin Luther King, ministro battista e poi anche politico Jesse Jackson ha conosciuto le più grandi personalità mondiali dell’ultimo secolo. Ecco alcune delle foto storiche che lo ritraggono con vari presidenti americani, ma anche leader stranieri come Nelson Mandela, il palestinese Arafat o il cubano Fidel Castro.

